Einfach Tierisch: Schicken Sie uns Ihre Geschichte!

Sammy ist ein fast fünfjähriger weißer Mischlingshund, der wild in der Türkei aufgewachsen ist, bis eine deutsche Tierschutzorganisation ihn einfing und erzog. Gesund und fit kam Sammy zu einer älteren Dame nach Langenfeld. Weil das Frauchen nicht so gut zu Fuß war, kam Sammy selten zum Herumtollen heraus und wurde ein wenig moppelig. Fast 25 Kilogramm brachte Sammy auf die Waage. Das Frauchen suchte ein neues Zuhause für Sammy, so kam der Hund im April 2016 nach Düsseldorf zu Stefan. Er geht fleißig mit Sammy durch die Parks, so dass das Tier nun fit ist und fast sieben Kilogramm abgenommen hat. Längst ist Sammy ein echter Bilker Hund und hat seine Jahre in der Türkei vergessen. Jedenfalls hört Sammy gut auf deutsche Anweisungen. Diese Geschichte erzählte Stefan Kewitz aus Düsseldorf.