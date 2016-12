später lesen Einfach Tierisch Schicken Sie uns Ihre Geschichten! Teilen

Ich heiße Mohrle und komm' ja von der Straße und bin Weihnachten so gar nicht gewöhnt. Aber in diesem Haushalt wird das schon gründlich zelebriert. Immer, wenn meine Menschen-Mama in den Keller geht, wird es gefährlich. Sie kommt mit ganz vielen Kartons wieder rauf. Oh, was da alles drin ist! Lichterketten, Kugeln, ein Tannenbaum, eine Krippe mit Figuren und sogar Lametta gibt es . Erst werden die Fenster mit Lichterketten geschmückt und dann der Tannenbaum. Ich sag Euch, wenn das abends alles angemacht wird, sieht das toll aus. Ich bin wirklich eine glückliche Weihnachtskatze und wünsche besonders all den Katzen eine fröhliche Weihnachtszeit, die es nicht so gut haben wie ich. Hoffentlich bekommen sie wenigstens eine gute Mahlzeit. Hier krieg' ich so viel, dass ich gehörig zugenommen habe. Im nächsten Jahr muss ich abspecken, aber erst mal ist Weihnachtsessen angesagt.