Einfach Tierisch: Schicken Sie uns Ihre Geschichten!

Als unser Berner Sennenhund mit 13 Jahren starb, wollten wir es mal ohne Hund versuchen. Sechs Monate später befanden wir uns in einer Scheune, in der ein Wurf neun Wochen alter Goldendoodles auf neue Besitzer wartete. Meine Wahl fiel auf Sam, einen schwarzen Rüden. Mein Mann, begeisterter Hobby-Fotograf, sagte: "Schwarze Hunde kann man nicht gut fotografieren" Die fünf weißen Hunde des Rudels mussten erst noch geimpft werden, deshalb sollten wir nach zwei Tagen wieder kommen. Wir suchten uns dann den verschmustesten weißen Goldendoodle aus.

Unser Justus ist wirklich der beste Hund, den man sich wünschen kann. Wenige Tage später "adoptierten" Freunde von uns seinen Bruder, den kleinen Sam. Wir machten aus, dass die Hunde zusammen aufwachsen sollten, So kam es, dass sie jetzt in beiden Haushalten "zuhause" sind und dicke Freunde wurden: Justus & Sam - das absolute Dream-Team! Diese Geschichte schickte uns Kristin Abels aus Wermelskirchen. Haben auch Sie eine interessante Tiergeschichte erlebt? Dann schicken Sie sie uns per E-Mail - mit Ihrem Namen, Wohnort und Telefonnummer.

Textlänge: so um 300 Wörter. Unbedingt sollten Sie auch ein Foto im jpg-Format (nicht größer als ein MB) beifügen. Die schönsten Geschichten veröffentlichen wir - vorbehaltlich Kürzungen und anderer Änderungen. Senden Sie sie unter dem Stichwort "Einfach tierisch" an redaktion@rheinland-presse.de.

