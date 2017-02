später lesen Einfach Tierisch Schicken Sie uns Ihre Geschichten! 2017-02-22T17:02+0100 2017-02-25T07:11+0100

Unser Kater Calimero war ein Freigänger und ein Streuner. So kam es durchaus vor, dass er sich drei bis vier Tage irgendwo in der Nachbarschaft herumtrieb und nicht nach Hause kam. Da meine Frau und ich in unserer Freizeit Geocaching betreiben, hatten auch wir an unserer Garage einen eigenen Geocache versteckt. Als eines Tages Geocacher unseren Cache gefunden hatten und diesen online einloggten, schrieben sie, dass sie beim Loggen ein "Miauen" gehört hätten, was ihnen seltsam vorkam. Meine Frau und ich schauten sofort in der Garage nach und siehe da: unser Calimero hatte sich heimlich in die Garage geschlichen und war dort einen Tag lang eingeschlossen worden.