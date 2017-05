später lesen Einfach Tierisch Schicken Sie uns Ihre Geschichten! 2017-05-04T18:07+0200 2017-05-06T08:07+0200

Unsere Katze hieß Möhrchen. Sie war rabenschwarz und hochintelligent. Sie schaffte es, auf die Klinke zu springen, um so die Tür zu öffnen. Wenn sie nach dem Spazieren ins Haus wollte, klapperte sie mit ihren Pfoten so lange an der Briefkastenklappe, bis wir die Tür aufmachten. Aber wehe, wir wollten verreisen! Sie musste ja daheim bleiben und wurde von Nachbarn versorgt. Sie ließ uns nicht mehr aus den Augen, lief ständig hinter uns her.