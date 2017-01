23. Hallenspringturnier in Gahlen: Springsport der Extraklasse

Mehr als 800 Reiter sind dieses Wochenende beim 23. Hallenspringturnier in Gahlen mit von der Partie. Erwartet werden wieder rund 10.000 Zuschauer. Von Ilka Platzek

Es ist wieder soweit: An diesem Wochenende treffen sich Zuschauer und Aktive beim Hallenspringturnier in Dorsten. Der Reitverein Lippe-Bruch Gahlen, einer der größten Reitervereine im Rheinland, hat zum 23. Mal Reiter aus dem gesamten Bundesgebiet sowie dem angrenzenden Ausland nach Gahlen eingeladen. An den drei Turniertagen (6. bis 8. Januar) werden rund 10.000 Besucher auf der Reitsportanlage in Dorsten erwartet. Mit 800 Anmeldungen nehmen etwas weniger Reiter als 2016 teil, aber "wir sind super zufrieden mit diesem Ergebnis, denn an diesem Wochenende finden zwei weitere große Turniere statt. Mit den 800 Nennungen sollten wir gut mit unserem Programm durchkommen", freut sich die Vereinsvorsitzende Christiane Rittmann.

Auch die 23. Auflage "Gahlen 2017" bietet familiäre Atmosphäre, sportliche Höhepunkte in den Disziplinen Indoor-Vielseitigkeit und Springen sowie ein außergewöhnliches Unterhaltungsprogramm. Dabei sind Aktive und Zuschauer völlig unabhängig vom Wetter, denn die große Reithalle, in der alle Wettkämpfe und Showeinlagen stattfinden, ist beheizt.

Der heutige Samstag bietet sicher den sportlichen Höhepunkt: Insgesamt fünf Springen der schweren Klasse S garantieren höchstes Niveau. Dabei messen sich wie üblich Lokalmatadore mit Newcomern und Prominenten. Am frühen Abend findet aber zunächst das Showprogramm statt, ein Highlight beim ersten Hallenturnier im neuen Jahr. Der RV Lippe-Bruch Gahlen schafft es immer wieder, mit ungewöhnlichen Bildern und Ideen zu glänzen. Diesmal ist es den Turnierverantwortlichen gelungen, den Zirkus Jonny Casselly aus Bielefeld für ein Gastspiel zu verpflichten. Mehr noch: "Casselly studiert mit den Jugendlichen des Reitvereins Lippe-Bruch Gahlen zusätzlich einen eigenen Showact ein. Was zu sehen sein wird, unterliegt noch der Geheimhaltung", erzählt Christiane Rittmann. So viel kann aber verraten werden: Caselly ist ein Mitmachzirkus, der sich darauf spezialisiert hat, mit Schulen, Vereinen oder sonstigen Kinder- und Jugendgruppen Akrobatik, Jonglage oder Tierdressuren mit Kleintieren, Pferden und Hunden einzustudieren.

Nach dem Auftritt der Vereinsjugend findet traditionell der Große Preis von Gahlen statt, den die Automobilgruppe Köpper präsentiert. Es ist ein mit 10.000 Euro dotiertes S-Springen mit Stechen für Pferde ab sieben Jahren. 2016 hat es die Luxemburgerin Charlotte Bettendorf mit Queltis gewonnen. Klar, dass die Titelverteidigerin heute die Gejagte sein wird. Die letzte Prüfung des Abends ist das Barrierenspringen eine Art Hochsprung-Wettbewerb, bei dem die Starter paarweise Steilsprünge überwinden müssen: ein mittlerweile eher seltenes Spektakel: "Beim Barrierenspringen könnte man eine Stecknadel in der Halle fallen hören, denn diese Prüfung verspricht Spannung pur, wenn die Hindernisse immer weiter erhöht werden", schwärmt die Vorsitzende.

In der Nacht zu Sonntag wird die Turnierhalle an der Nierleistraße in eine Vielseitigkeitsstrecke verwandelt. Morgen Vormittag steht nämlich der Hallengeländeritt der Vielseitigkeitsreiter auf dem Programm, eine Zeitspringprüfung der Klasse M, die über Naturhindernisse führt. Das Indoor-Event findet zum fünften Mal statt und ist stets Anziehungspunkt für die besten "Buschreiter" Deutschlands. Erneut wird Moderator Volker Raulff "Gänsehaut-Feeling" verbreiten, wenn die Pferde über feste Hindernisse springen. Dem Gewinner winken 3000 Euro Preisgeld. Für diese Prüfung haben sich auch die Olympia-Siegerinnen Ingrid Klimke und Sandra Auffarth angemeldet. Sie nutzen das Hallenturnier, damit ihre Vielseitigkeitspferde auch im Winter im Training bleiben und vielleicht sogar gewinnen. Den Schlusspunkt setzen am Nachmittag zwei weitere Springprüfungen der Klasse S.

Gahlen ist übrigens auch kulinarisch eine Reise wert: Der Gastgeber verwöhnt hungrige Besucher mit einer variantenreichen Küche von schlicht bis gediegen. Daneben lädt das eigens dafür errichtete Ausstellerzelt während der Pausen zum Gucken und Shoppen ein.

Karten für Gahlen 2017 gibt es im Vorverkauf unter der Rufnummer 028534082 oder direkt an der Tageskasse an der Nierleistraße 22 in Dorsten. Am Samstag kosten die Karten zwölf Euro, am Sonntag zehn Euro. Alle Infos zum Turnier finden sich auch online auf der Facebookseite des Vereins oder unter www.rvgahlen.de.

