Telefonaktion: Haustiere vor Urlaub impfen

Von 12 bis 14 Uhr beantwortet heute Dr. Kristina Schmidt von der Tierklinik Neandertal in Haan am RP-Expertentelefon Fragen unserer Leser.

Für den heutigen Samstag lädt unsere Zeitung Sie, unsere Leser, zum Expertentelefon ein. Von 12 bis 14 Uhr beantwortet Dr. Kristina Schmidt von der Tierklinik-Neandertal unter Telefon 0211 505-2270 oder 505-2271 (zum Ortstarif) Fragen zur Impfung von Haustieren. Zur Sprache kommen sollen aber auch andere Themenbereiche, wie etwa die Notwendigkeit der Entwurmung von Hunden und Katzen.

Auch wenn es in Deutschland überhaupt keine gesetzliche Pflicht gibt, seine Haustiere impfen zu lassen, sind Halter, die sie in den Urlaub im Ausland mitnehmen wollen, gut beraten, sich mit den dort geltenden Regelungen in der Europäischen Union vertraut zu machen, und ihre Tiere möglichst bald impfen zu lassen. Unumgänglich ist nach den Worten von Dr. Kristina Schmidt neben einem Impfausweis und der Impfung gegen Tollwut in jedem Fall auch die Kennzeichnung des Tiers. Bis zu den Sommerferien ist es zwar noch eine ganze Weile hin, doch wer mit seinen Haustieren verreisen will, tut gut daran, sich schon jetzt seine Gedanken zu machen und bei Bedarf zügig aktiv zu werden. Kurz vor Urlaubsantritt nämlich wäre eine Impfung gegen Tollwut nämlich wenig sinnvoll, braucht der Wirkstoff doch gut vier Wochen, um seinen schützenden Effekt zu erzielen. Gebührenden Raum soll natürlich auch über die Impfung gegen Zeckenbisse. Gesprochen werden kann natürlich auch über Impfintervalle: Die Frage, in welchen Abständen die Grundimmunisierung aufgefrischt werden sollte, wird vielfach kontrovers diskutiert, wobei die einschlägigen Empfehlungen der Kritik längst durch größere Intervalle Rechnung tragen.

Impfungen empfiehlt Kristina Schmidt übrigens besonders nachdrücklich auch für Kaninchen, und zwar unabhängig von der Urlaubszeit. Sie sind besonders von zwei lebensgefährlichen Krankheiten bedroht, nämlich der so genannten "China-Seuche" RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease), einer mit starken Blutungen verbundenen Viruserkrankung und der als "Kaninchenpest" bekannten Myxomatose .

Wenn Sie also Fragen zur Impfung von Haustieren haben, rufen Sie die Tierärztin zum Ortstarif an. Die Antworten der Expertin auf die am häufigsten gestellten, beziehungsweise interessantesten Fragen lesen Sie am 13. Mai auf dieser Seite.

