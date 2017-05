Tiere rechtzeitig vor Urlaub impfen

Expertentelefon

Am kommenden Samstag, 6. Mai ist Dr. Kristina Schmidt von der Tierklinik Neandertal in Haan von 12 bis 14 Uhr am Telefon unter 0211 5052270 oder 0211 5052271 zu erreichen. Wenn Sie Fragen zur Impfung t von Haustieren haben, rufen Sie die Tierärztin zum Ortstarif an. Die Antworten der Expertin auf die am häufigsten gestellten, beziehungsweise interessantesten Fragen lesen Sie am 13. Mai auf dieser Seite.