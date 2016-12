Tierische Retter im Notfall vorneweg

Eine Schneedecke, fest wie Beton: Wird ein Mensch von einer Lawine begraben, ist Eile geboten. Rettungshunde haben Menschen da etwas voraus. Von Julia Ruhnau

Für Wintersportler ist es der absolute Alptraum: Eine Lawine stürzt den Berg hinab und begräbt alles unter sich. Für verschüttete Menschen zählt dann jede Sekunde. "Nach 15 Minuten sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit rapide", sagt Stefan Sobotta vom Bundesverband Rettungshunde (BRH). Lawinensuchhunde sind deshalb oft die Ersten am Unglücksort. Sie werden meist mit einem Helikopter direkt zur Unfallstelle gebracht, erklärt Stefan Strecker, Lawinenhundestaffelführer der Bergwacht Chiemgau.

Der Helikopter landet am besten einige Meter vom Unglücksort entfernt, damit die Geruchspartikel nicht verwirbelt werden, erläutert Strecker. Dann geht es los: Der Hund versucht, Witterung aufzunehmen, der Hundeführer dirigiert ihn dabei. Mit ihrer Spürnase können Rettungshunde Menschen um ein Vielfaches schneller orten als ihre zweibeinigen Kollegen. Hat das Tier etwas gefunden, fängt es sofort zu graben an. Je nach Ausbildung zeigt der Hund den Fund auch mit lautem Bellen an oder läuft zwischen Fundstelle und Hundeführer hin und her.

Manchmal stößt das Tier zuerst auf Ausrüstungsgegenstände wie Mützen oder Rucksäcke der Verunglückten. "Die Hunde sind aber darauf trainiert, dem stärksten menschlichen Geruch zu folgen", betont Strecker. Die Stelle, die sie anzeigen, wird von den Helfern mit Spezialgerät abgesucht. Liegt ein Verschütteter unter dem Schnee, nehmen die Retter den Hund zur Seite und beginnen zu schaufeln. Ein kurzes Lob, dann steht die Bergung im Vordergrund.

Bevor ein Hund zum Einsatz kommt, absolviert er eine etwa dreijährige Ausbildung. Momentan gibt es in der deutschen Alpenregion rund 60 Hundeführer mit ausgebildeten Tieren. "Voraussetzung ist, dass ein Hund Gehorsamsübungen wie ,Sitz' und ,Platz' beherrscht und sich verträglich gegenüber anderen Menschen und Hunden verhält", sagt Walter Hoffmann vom Rettungshundeausschuss des Verbandes für das deutsche Hundewesen (VDH). Außerdem müssen die Tiere lernen, sich tragen und per Hubschrauber oder Pistenraupe transportieren zu lassen.

Deshalb dürfen sie nicht zu groß sein. "Kniehohe Hunde sind am besten geeignet", sagt BRH-Experte Sobotta. Die Rassen in der Lawinenrettung sind unterschiedlich. Von Labrador und Golden Retriever über Australian Shepherd oder Border Collie bis hin zum Schäferhund ist alles dabei. Die Tiere müssen winterfest sein, da sie oft mehrere Stunden im Schnee unterwegs sind. Auch dürfen die Hunde nicht zu klein sein, damit sie im Tiefschnee gut vorwärtskommen.

Was den Charakter angeht, sind Neugier und ein ausgeprägter Spürtrieb wichtig. Außerdem sollten die Hunde nicht ängstlich oder aggressiv sein. Das Wichtigste: Spaß am Spielen und eine gewisse Menschenbezogenheit. "Der erste Schritt ist, dass Hunde lernen: ,Alle Menschen sind ganz toll'" erklärt Sobotta. Das wird auf einer Fläche trainiert, über die mehrere Personen verteilt sind. Läuft der Hund auf die Helfer zu, gibt es eine Belohnung, etwa Futter oder ein Spielzeug. So verknüpft der Hund das Finden eines Menschen mit etwas Positivem. "Irgendwann sind die Menschen dann versteckt", erklärt Sobotta. Die letzte Trainings-Stufe ist die Suche nach Menschen unter einer Schneedecke. Ihre erste Prüfung legen angehende Rettungshunde meist im Alter von zwölf bis 15 Monaten ab.

"Der Hund ist im Einsatz hohen physischen und psychischen Belastungen ausgesetzt", sagt Walter Hoffmann, der auch Prüfer bei der Internationalen Rettungshunde-Organisation ist. Das Tier muss daher nicht nur körperlich fit sein, sondern auch geistig stabil. "Klar merkt der Hund, dass die Anspannung im Einsatz größer ist", meint auch Sobotta. Die Motivation für den Hund ist aber - wie im Training - sein Spiel- und Suchtrieb. Damit die Hunde einsatzbereit bleiben, müssen sie regelmäßig üben. Alle ein bis zwei Jahre wird die Rettungshundeprüfung wiederholt. "Die Hunde sind ganzjährig im Einsatz und werden ganzjährig trainiert", erzählt Hoffmann. Im Sommer kommen sie oft in der Flächensuche, etwa nach vermissten Menschen zum Einsatz. Ihren Alltag verbringen sie bei ihren Hundeführern - bei Lawinensuchhunden sind das meist ehrenamtliche Angehörige der Bergwacht.

Quelle: RP