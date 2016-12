Platz 7: Hantel-Wecker

Aufstehen und morgens trainieren – warum nicht zwei Dinge kombinieren, die die meisten Menschen schon allein nicht gerne machen? Das dachte sich offenbar der Hersteller dieses Hantel-Weckers und produzierte eine digitale Gemeinheit, die man 30-mal heben muss, damit sie morgens aufhört zu piepen. Sieht eigenlich gar nicht so schwer aus, gehört aber schon wegen der Grundidee verboten. Der Beschreibung des Händlers zufolge kann man diese Funktion aber auch abstellen. Dann hat man einen ganz normalen, hässlichen Wecker.

FOTO: Tchibo

Platz 6: "Zehentrenner"

Wissen Sie, was ein "Zehentrenner" ist? Viele kennen das, was zunächst wie ein chirurgisches Gerät klingt, wohl eher unter dem Namen Flip-Flops. Wer sich mit dem Suchbegriff "Weihnachtsgeschenk" bis zu einem Online-Händler durchgoogelt, findet dort in der Kategorie "Herren" eben jene Sommerlatschen, die man im Winter im besten Fall noch im Wellness-Hotel tragen kann. Wer zu Weihnachten also Verwandte zu Besuch hat, die man den Rest des Jahres am liebsten weit weg in irgendeiner Sauna schwitzen lassen will, schenkt Flip-Flops. Die sind offenbar sogar so beliebt ("wenige verfügbar"), dass sie fast ausverkauft sind.

FOTO: Tchibo

Platz 5: Smartphone-Schmucksteine

Für alle, die sich – ausgenommen Besitzer der neuen iPhones – immer wundern, warum ihr Smartphone eigentlich so ein komisches kleines Loch hat, ist der Smartphone-Schmuckstecker perfekt. Man verschließt eine Öffnung, durch die ansonsten womöglich Staub und Wasser in das Gerät dringen könnte, mit einem modischen Plastikstöpsel in Diamant-Optik. Für 5,99 Euro bekommt man gleich zwei davon, von denen man einen gleich beim Schrottwichteln im kommenden Jahr weiterverschenken kann.

FOTO: Tchibo

Platz 4: Klimaschutz

"Eine sinnvolle Alternative zur alljährlichen Flasche Wein" verspricht ein Online-Händler mit einem Konzept, an das sich viele wohl erst gewöhnen müssen: Der Schenkende spendet Geld, bekommt dafür eine Urkunde und gibt sie einem Freund, damit der sie sich an die Wand hängen kann. Macht keinen Sinn? Macht nichts, geht ja um Klimaschutz. Außerdem bekommt man ja auch Solarpanelen auf einem Haus in Tansania und ein Stück Wald in Nicaragua. Perfekt also für jene, die noch auf der Suche nach einem Geschenk sind, sonst aber zu geizig zum Spenden.

FOTO: dpa, hpl tba

Platz 3: Sterntaufe

Romantisch, könnte man denken: Ein Stern funkelt hell am Himmel (oder ist vielleicht noch mit dem Teleskop erkennbar), und er trägt den Namen des oder der Liebsten. Sterntaufen sind auch in diesem Jahr wieder im Angebot. 179,95 Euro zahlen willige Kunden für eine Blechplatte, in die die Koordinaten irgendeines fernen Himmelskörpers eingraviert sind, darüber steht ein selbstgewählter Name. Selbst einen Eintrag beim "Europäischen Institut für Sterntaufen" bekommt man dazu. Dass das Ganze aber eine vollkommen fiktive, unverbindliche Angelegenheit ist, steht leider auch nicht im Kleingedruckten.

FOTO: Sterntaufe

Platz 2: Anti-Flaschenöffner

Es soll ja Menschen geben, die die Festtage eigentlich nur ertragen, weil sie eine Aneinanderreihung von Anlässen sind, Glühwein zu trinken. Gegen übermäßigen Alkoholkonsum kennt ein Online-Händler ein Mittel: Ein Geduldsspiel, das eine Flasche verschließt. Das Knobelspiel gibt es in drei Schwierigkeitsgraden. Das Dumme ist nur, dass es nur einmal funktioniert – danach kann die hemmungslose Besinnlichkeit weitergehen.

FOTO: CoolStuff AB

Platz 1: Katzen-Klingel

Das einzig wahre Geschenk für Katzenliebhaber: Eine Klingel, die jedesmal auslöst, wenn das Haustier sich in eine Lichtschranke setzt. Der Besitzer kann dann aufstehen, die Tür aufmachen und sich wieder setzen. Bis die Katze wieder rauswill. Und wieder rein. Und so weiter... ein Geschenk, das kaum jemand so sehr genießen wird wie die Katze.

FOTO: CoolStuff AB