Bald ist es wieder soweit, die Steuerklärung für das Vorjahr muss gemacht werden. Für viele ein Horror. Wer nicht den Nerv dazu oder Fragen hat, kann sich Hilfe holen - etwa beim Steuerberater. Doch wie findet man den passenden Experten? Und welche Alternativen gibt es?

Im Schnitt bekommen Steuerzahler etwa 900 Euro pro Jahr zurück, wenn sie ihre Einkommensteuererklärung beim Finanzamt abgeben.

"Bei vielen Arbeitnehmern ist die Sache gar nicht so kompliziert", sagt Isabel Klocke vom Bund der Steuerzahler. Sie können die Erklärung über Elster - also die Elektronische Steuererklärung - und mit Hilfe von Steuersoftware selbst erledigen. Auch Markus Fischer von der Stiftung Warentest sagt: "Ein Steuerprogramm kann einfache Fälle weitestgehend korrekt lösen."

Dennoch: Nicht jeder möchte sich mit dem Papierkram auseinandersetzen - oder er hat fachliche Fragen. Arbeitnehmer, Arbeitslose und Rentner haben die Wahl: Sie können sich Unterstützung beim Lohnsteuerhilfeverein oder beim Steuerberater holen. "Meist ist eine Beratung bei den Lohnsteuerhilfevereinen etwas günstiger", sagt Klocke. Dafür muss man Mitglied im Verein werden.

Selbstständige müssen zum Steuerberater

Der Beitrag ist bei vielen Vereinen nach den Einnahmen gestaffelt. "Bei einem durchschnittlichen Einkommen beträgt der Jahresbeitrag meist rund 150 Euro", sagt Uwe Rauhöft, Geschäftsführer im Bundesverband Lohnsteuerhilfe (BVL).

Für Selbstständige und Freiberufler gilt das nicht: "Die Beratungsbefugnis entfällt, wenn Einkünfte aus freiberuflicher oder gewerblicher Tätigkeit vorliegen oder umsatzsteuerpflichtige Einnahmen erzielt wurden", erklärt Rauhöft.

Warentester Fischer vertritt die Ansicht: "Steuerberater sind die Ansprechpartner für Selbstständige und andere Steuerzahler mit sehr komplizierten Fällen, wie zum Beispiel in Erbschaftsfragen."

Mit seinem Fachwissen kann der Steuerberater mehr leisten als Tipps zur Steueroptimierung zu geben: "Er kann steuerrechtliche Fragen beantworten, die Buchführung übernehmen, Einnahmen-Überschuss-Rechnungen sowie Bilanzen erstellen und Unternehmer in finanziellen Entscheidungen beraten", erklärt Klocke.

Steuerberater unterliegen Verschwiegenheitspflicht

Wer einen Steuerberater aufsucht, sollte ihm vertrauen - denn er kennt die Einkommensverhältnisse, den Familienstand und den Kontostand seiner Mandanten. Doch keiner muss Angst haben, dass er etwas Privates ausplaudert.

"Steuerberater unterliegen einer Verschwiegenheitspflicht", sagt Klocke. "Außerdem dürfen sich nur Personen so nennen, die eine entsprechende Prüfung absolviert haben." Die Berufsbezeichnung ist geschützt und im Steuerberatungsgesetz (StBerG) verankert. In Deutschland gibt es mehr als 95.000 Steuerberater.

Seit Anfang 2017 finden Interessierte kostenlos Angaben zu allen in Deutschland zugelassenen Steuerberatern - in amtlichen Steuerberaterverzeichnis der Bundessteuerberaterkammer. "So können Verbraucher feststellen, ob eine bestimmte Person Steuerberater ist", erklärt Thomas Hund, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Bundessteuerberaterkammer (Bstbk).

Darüber hinaus können sie auf der Internetseite ihre Steuerberatersuche nach Kriterien wie Spezialthemen, Branchen, Fremdsprachenkenntnissen und Postleitzahl filtern. Einen ähnlichen Service bietet auch der Deutsche Steuerberaterverband an.

Welcher Berater zu einem passt, hängt auch von dem genauen Auftrag ab: Geht es um die Erbschaftssteuer, eine Insolvenz oder schlicht eine Einkommenssteuererklärung? "Achten Sie darauf, auf welchen Bereich und welche Branche er sich spezialisiert hat", rät Klocke.

Höhe der Gebühren ist geregelt

"Ist man fündig geworden, empfiehlt sich ein Blick auf die Website der Kanzlei und eine direkte Kontaktaufnahme", rät Hund. Ähnlich wie bei anderen freien Berufen kommt es bei der Steuerberatung auch stark auf die Chemie an. Deshalb rät Klocke: "Fragen Sie am besten zuerst im persönlichen Umfeld, welche Erfahrungen beispielsweise Kollegen, Freunde oder Nachbarn gemacht haben."

Wenn jemand den Steuerberater das erste Mal aufsucht, darf dieser laut Hund eine maximale Gebühr von 190 Euro fordern. Meist stellt der Berater im Erstgespräch sehr viele Fragen. "Das ist nicht ungewöhnlich und meist ein Qualitätsmerkmal", erklärt Klocke. Schließlich muss er die Lebensumstände seines Mandanten gut kennen.

Auch der Steuerzahler sollte nachhaken und nach Kosten fragen. "Gegebenenfalls kann der Mandant mit dem Steuerberater auch einen Pauschalbetrag oder eine Zeitgebühr vereinbaren", sagt Klocke. Das sei dann jedoch eine individuelle Regelung.

Grundsätzlich hängt die Höhe des Honorars von der Art der Leistung, dem Gegenstandswert sowie von den Vermögensverhältnissen des Mandanten ab. Fantasie-Preise muss keiner befürchten: Die Gebührenhöhe ist in der Steuerberatergebührenverordnung (StBGebV)

geregelt. Das Honorar kann aber je nach Aufwand innerhalb vorgegebener Spannen variieren.

Abgabtermin für Steuererklärung verschiebt sich auf Ende Dezember

"Damit der Mandant die Honorarrechnung nachvollziehen kann, ist der Steuerberater gesetzlich verpflichtet, in seiner Rechnung Mindestangaben zu benennen", erklärt Hund. Klocke empfiehlt, mit dem Steuerberater einen Vertrag abzuschließen und darin schriftlich festzuhalten, welche Tätigkeiten er genau übernehmen soll.

Um die Kosten zu reduzieren, können Mandanten einige Vorarbeit leisten - Selbstständige können etwa ihre Buchhaltung selbst machen und nur die Abschlüsse vom Steuerberater vornehmen lassen.

Wer die Steuererklärung vom Profi erledigen lässt, darf sie später abgeben.

Die Frist verschiebt sich dadurch von Ende Mai auf Ende Dezember. Klocke rät: "Planen Sie den Besuch beim Steuerberater frühzeitig ein." Denn im Dezember kann es schwierig werden, bei einem guten Berater noch einen Termin zu bekommen.

>>>Beratungsstellensuche Lohnsteuerhilfevereine

>>>Bundessteuerberaterkammer - Steuerberaterkammer

>>>Deutscher Steuerberaterverband - Steuerberatersuche

>>>Vergütungsverordnung für Steuerberater

>>>Amtliches Steuerberaterverzeichnis

Literatur:

- "Finanztest"-Spezial: "Steuern 2017 - Steuern sparen von A - Z", Stiftung Warentest, Heft 144 Seiten, ISBN: 419-2-127108-80-9, 8,80 Euro

(dpa)