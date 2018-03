später lesen Gericht sieht zulässige Diskriminierung Firmen können alten Menschen Ratenzahlung verweigern FOTO: istockphoto.com/liveostockimages FOTO: istockphoto.com/liveostockimages 2018-03-16T14:34+0100 2018-03-16T14:34+0100

Eine 84-Jährige aus Freiburg darf beim Teleshopping aus Altersgründen nicht in Raten zahlen - zu Recht, wie das Amtsgericht München in einem am Freitag veröffentlichten Urteil entschied.