später lesen Fünf Supermarktketten betroffen Eier wegen Salmonellen zurückgerufen 2018-04-30T22:10+0200 2018-04-30T22:10+0200

Wegen Salmonellen-Befalls ruft eine Firma ihre Freilandeier zurück, die in fünf großen Lebensmittelketten in mehreren Bundesländern verkauft wurden. Die Eier waren auch in NRW im Handel.