Finanzaufsicht eingeschaltet: Tausende Kunden beschweren sich über Versicherungen

Regionalklassen

Kfz-Haftpflicht und Kasko in NRW 2017 - hier gibt es Änderungen

Viele Autofahrer in Nord- und Ostdeutschland profitieren in der Kfz-Haftpflicht und bei den Kasko-Versicherungen von niedrigen Einstufungen in den Regionalklassen der Versicherer. Autofahrer in NRW dagegen werden oft ordentlich zur Kasse gebeten. In 16 Städten und Kreisen kann es ab 2017 noch teurer werden, immerhin acht profitieren von einer niedrigeren Einstufung. Wo es 2017 Änderungen in NRW geben kann, zeigt unser Überblick.mehr