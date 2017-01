Die Warenhaus-Kette Kaufland ruft Sauerkirschen im Glas der Eigenmarke "K-Classic" zurück: Das Unternehmen kann nicht ausschließen, dass sich in einzelnen Gläsern Scherben befinden, die beim Verzehr zu Verletzungen führen können.

Das hieß es in einer Stellungnahme des Unternehmens am Freitag in Neckarsulm. Betroffen seien K-Classic Sauerkirschen, entsteint, gezuckert mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum/Charge 04.07.2019 ES221 und der Lieferantennummer LFN 352916.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum sei auf dem Deckelrand aufgedruckt. Die LFN-Nummer befinde sich auf dem Etikett unterhalb der Nährwerttabelle. Kaufland habe die betroffene Ware bereits aus dem Verkauf genommen. Verbraucher könnten das Produkt in jedem Kaufland gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

(isw/dpa)