Das Unternehmen Vossko hat die tiefgekühlten Hähnchenteile "Knusper Dinos" wegen möglicher Kunststoffteile zurückgerufen.

Es sei nicht auszuschließen, dass sich in "Knusper Dinos" Kunststofffremdkörper befinden, teilte der im nordrhein-westfälischen Ostbevern ansässige Hersteller am Freitag mit. Die Hähnchensnacks mit Cornflakes-Panade werden vorwiegend bei Marktkauf und Edeka verkauft.

Das Produkt mit der Bezeichnung "Gut & Günstig" in der 400 Gramm-Packung wurde laut Mitteilung in den Bundesländern Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Hessen sowie in Teilen von Rheinland-Pfalz angeboten. Betroffen ist ausschließlich Ware mit dem auf der Rückseite der Verpackung aufgedruckten Mindesthaltbarkeitsdatum 04.10.2018 und dem Genusstauglichkeitskennzeichen DE EV 254 EG.

Kunden, die das Produkt gekauft haben, können es nach Auskunft des Unternehmens auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben und sich den Kaufpreis erstatten lassen.

(felt/lnw)