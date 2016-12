Die meisten Verbraucher haben einer Umfrage zufolge noch nie etwas von Smart Metern gehört – den intelligenten Stromzählern, die ab 2017 schrittweise eingebaut werden sollen.

Nur acht Prozent der Verbraucher wüssten genau, was ein Smart Meter sei, teilte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) am Dienstag mit Verweis auf eine Umfrage mit. 68 Prozent gaben demnach an, noch nie etwas von Smart Metern gehört zu haben.

Für die Umfrage hatte der vzbv im Oktober 1000 Verbraucher ab 14 Jahren befragen lassen. Die Verbraucherschützer forderten, dass Verbraucher "rechtzeitig und umfassend" über den bevorstehenden Zählerwechsel informiert werden müssten.

Neue Zähler möglicherweise auch für Privathaushalte

Die Geräte sollen ab 2017 bei großen Stromkunden mit einem Verbrauch ab 10.000 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr eingebaut werden, ab 2020 bei einem Verbrauch ab 6000 kWh. Betroffen sind dann vor allem kleine Betriebe wie Bäckereien oder Restaurants. Bei Privathaushalten, die überwiegend einen geringeren Energieverbrauch haben, soll ab 2020 der Messstellenbetreiber über einen Einbau entscheiden, bei Mietwohnungen der Vermieter.

(bur/AFP)