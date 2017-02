Zeitreise in Stockholm Zu Besuch in Astrid Lindgrens Wohnung

Bei einem Prominenten in der Wohnung vorbeischauen, das ist ein seltenes Vergnügen. In Stockholm ist das möglich. Die dortige Wohnung, in der Astrid Lindgren mehr als 60 Jahre gelebt hat, wirkt so, als wäre die Kinderbuchautorin nur mal eben kurz raus. Die Zeit ist hier stehen geblieben. mehr