Aida bestellt weiteres Kreuzfahrtschiff

Die Flotte von Aida Cruises wächst weiter. Die Rostocker Reederei hat bei der Meyer Werft in Papenburg ein weiteres neues Kreuzfahrtschiff bestellt. Die Auslieferung ist nach Angaben des Unternehmens für 2023 geplant. Das noch namenlose Schiff wird eine Schwester zur "Aida Nova", die in diesem Jahr ihren Dienst aufnimmt, und einem weiteren für 2021 geplanten Schiff. An Bord sollen sich rund 2700 Kabinen befinden, dazu über 40 Restaurants und Bars.