Aida hat neue Kabinen für Familien

Aida Cruises bietet auf den zwei neuesten Schiffen "Aida Prima" und "Aida Perla" künftig Familienkabinen für fünf Personen an. Jeweils 26 sogenannte Verandakabinen Deluxe werde es auf jedem Schiff geben, teilt die Reederei mit. Die Größe der Kabinen beträgt 34 Quadratmeter plus sechs Quadratmeter Loungebereich und sechs Quadratmeter Veranda. Die fünf Passagiere finden Platz in Doppelbett, Doppelschlafsofa und Pullman-Bett.