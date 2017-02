Stockholm: Auf Lindgrens Spuren in Stockholm

Auf dem Tisch steht eine Tasse Tee, in der Küche Marmelade. Die Stockholmer Wohnung, in der Astrid Lindgren mehr als 60 Jahre lebte, wirkt so, als wäre die Kinderbuchautorin nur mal eben kurz raus. Die Zeit ist hier stehen geblieben. Von Christoph Driessen

Das aufschlussreichste Detail in der Wohnung von Astrid Lindgren in Stockholm ist ein Stück abgewetzter Teppich. Genau vor ihrem Bett ist der billige braune Belag an einer Stelle komplett ausgetreten - da, wo sie morgens immer ihre Füße hinsetzte. Drei Dinge lassen sich daraus ableiten: Astrid Lindgren lebte sehr lange hier. Sie war ein Gewohnheitsmensch. Und sie war sehr bescheiden - sonst hätte sie den Teppich wohl irgendwann erneuert.

Seit einiger Zeit kann man das Heim der berühmten Kinderbuchautorin besichtigen. Man muss etwas suchen, bis man den Eingang gefunden hat. Auf dem Weg in den ersten Stock kommt ein anderer Mieter die Treppe hinunter und grüßt. An der fast etwas schäbigen Wohnungstür ein unscheinbares Schild: "A Lindgren". Kurzes Klingeln, die Tür wird geöffnet. "Guten Morgen, gut gefunden?" Man tritt ein, hängt den Mantel auf. Auf dem Weg durch den Flur knarren die Dielenbretter. Im Esszimmer steht eine Tasse Tee auf dem Tisch. Ist Astrid Lindgren vielleicht gar nicht ...?

Apfelsinen und ein halb gefülltes Marmeladenglas deuten darauf hin, dass die Küche hin und wieder noch benutzt wird. Zugleich wirkt vieles wie aus einer anderen Zeit: Die Gläschen im Gewürzregal gibt es heute so nicht mehr zu kaufen. In den übrigen Räumen ist dieses Gefühl noch wesentlich stärker: Man wähnt sich 30, 40, 50 Jahre zurückversetzt. Es ist ungefähr so, als würde man noch einmal die Wohnung seiner lang verstorbenen Großeltern betreten. Gleichzeitig machen die Zimmer einen belebten Eindruck, weil hier hin und wieder noch die Tochter und die Enkel von Astrid Lindgren zusammenkommen. Die Wohnung hat dadurch überhaupt nichts Museales. Man hat den Eindruck, Astrid Lindgren wäre nur mal eben raus, Milch holen etwa.

"Als Astrid 2002 starb, war sich die Familie darüber im Klaren, dass viele Leute gerne sehen würden, wo und wie sie gelebt hat", erzählt Cilla Nergårdh, Sprecherin der Lindgren-Erben. Das Problem war, dass Lindgrens Tochter Karin Nyman - heute ist sie über 80 - den Ort ihrer Kindheit und Jugend nicht in fremde Hände geben wollte. "Schließlich hat die Familie gesagt: Lasst uns einfach ganz klein anfangen mit Gruppen von maximal zwölf Personen." Über eine Internetseite kann man sich anmelden. Und dann eintreten in eine Zeitkapsel.

Die Vierzimmerwohnung im ersten Stock des Altbaus Dalagatan 46 liegt im Stockholmer Vasaviertel, Lindgren-Kennern vertraut aus "Karlsson vom Dach". Astrid Lindgren bezog die Wohnung 1941, gemeinsam mit ihrem Mann Sture, ihrem 15 Jahre alten Sohn Lars und ihrer damals sieben Jahre alten Tochter Karin. Es gefiel ihr so gut, dass sie ein richtig schlechtes Gewissen hatte, ein so schönes Zuhause zu haben, während in Europa der Zweite Weltkrieg wütete. Mehr als 60 Jahre lebte sie hier, bis zu ihrem Tod 2002 im Alter von 94 Jahren.

Die Wohnung ist der Entstehungsort all ihrer Bücher. Sie schrieb sie im Bett - ausschließlich morgens direkt nach dem Wachwerden. Gegen Mittag fuhr sie in den Verlag, in dem sie als Kinderbuchlektorin arbeitete, auch noch, als sie schon weltberühmt war. Die mechanische Schreibmaschine im Arbeitszimmer nutzte sie nur, um ihre in Stenoschrift verfassten Manuskripte abzutippen.

Ein anderes Bett ist ebenfalls legendär: Es steht im Gästezimmer und gehörte einst ihrer Tochter Karin. 1941 musste sie darin eine Lungenentzündung auskurieren, und weil sie sich langweilte, sagte sie zu ihrer Mutter: "Erzähl mir was von Pippi Langstrumpf!" Damit ging es los. Als Astrid Lindgren 1944 auf einem der vereisten Wege im Vasapark ausrutschte, sich den Fuß verstauchte und selbst das Bett hüten musste, begann sie, die Geschichten aufzuschreiben.

Den Vasapark, das kleine Stück Natur direkt vor ihrer Haustür, liebte sie, und wenn man ihn besucht, weiß man, warum. Im Winter laufen Kinder Schlittschuh, die großen alten Bäume sind schneebedeckt, und dahinter ragen die stattlichen Altbauten des Vasaviertels auf. Irgendwo dort zwischen den Schornsteinen muss Karlsson wohnen.

Millionen Menschen sind mit den ländlichen Paradiesen Bullerbü, Lönneberga und Birkenlund aufgewachsen - Orten, an denen Kinder noch Kinder sein durften. Sie verbinden den Namen Lindgren vor allem mit ländlicher Idylle. Doch die Autorin selbst hat ihr ganzes langes Erwachsenenleben in der Großstadt verbracht. Mit 18 Jahren verließ sie ihren kleinen Heimatort Vimmerby, weil sie unverheiratet ein Kind erwartete, ging nach Stockholm und zog dort nie wieder weg. In ihrer Wohnung erinnern nur einige Bilder über ihrem Bett an die Bullerbü-Kindheit.

Astrid Lindgren ist nicht mehr da. Und diesen Verlust, diese Leere spürt man deutlich. Die Wohnung gibt einen Eindruck davon, wie Astrid Lindgren gelebt hat. Aber finden kann man sie nur noch in ihren Büchern.

