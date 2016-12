Carnegie Deli: Abschied von einer New Yorker Institution

79 Jahre lang servierte das Carnegie Deli in New York City Touristen und Einheimischen haufenweise Fleisch. Zum Jahresende stellt es seinen Betrieb ein. Gründe für die Aufgabe gibt es mehrere.

Fans standen die ganze Woche über Schlange, um einen letzten Happen in dem Restaurant zu sich zu nehmen, das in Woody Allens Film "Broadway Danny Rose" aus dem Jahr 1984 berühmt wurde.

Er habe fast 90 Minuten gewartet, um das Markenzeichen des Carnegie Deli, ein gigantisches Pastrami-Sandwich zum Preis von 20 Dollar, zu essen, sagte der 38-jährige Craig DeGregorio aus Long Island. "Ich dachte mir, dass dies meine letzte Chance war, um hierherzukommen", sagte DeGregorio, der zum ersten Mal in dem Restaurant zu Besuch war. "Es machte mir echt überhaupt nichts aus, zu warten."

Das Restaurant öffnete 1937. Sein Name geht auf die Carnegie Hall zurück, die nur einen Häuserblock die 7th Avenue hinauf entfernt ist.

An den Wänden des Lokals hängen Fotos von Prominenten, die hier gegessen haben. Neben den langen Schlangen, die sich draußen auf dem Bürgersteig bildeten, und den ungewöhnlich hohen Preisen stach das Deli auch dadurch hervor, dass man hier die Atmosphäre des alten New Yorks vermittelt bekam - unter anderem durch das Neon-Schild, aber auch durch die Speisen auf dem Menü. Gäste konnten hier unter anderem gehackte Leber und Zunge bestellen.

Auch Donna Nevens aus dem US-Staat New Jersey gehörte zu den Gästen, die das Carnegie Deli in den letzten Tagen seines Bestehens besuchten. Sie wollte ihren Freunden sagen können, dass sie zumindest einmal im "weltberühmten Carnegie Deli" gegessen habe, erklärte sie.

"Es ist eine New Yorker Institution", sagte Nevens, die damit rechnete, ein sogenanntes Woody Allen zu bestellen. Dabei handelt es sich um ein überfülltes Sandwich, das zur einen Hälfte aus Pastrami und zur anderen aus Pökelfleisch besteht.

Auch in vielen TV-Sendungen zu sehen

Das Carnegie Deli benannte das Sandwich nach dem Regisseur Allen, nachdem dieser in dem Restaurant wichtige Szenen für "Broadway Danny Rose" drehte. Das Lokal war auch in mehreren Fernsehshows zu sehen, darunter "Law & Order" und "Dr. Phil".

Zwar war das Carnegie bis zum Schluss bei Touristen beliebt. Doch besuchen New Yorker heutzutage eher Lokale mit niedrigeren Preisen. Das Carnegie erlebte zuletzt ein paar schwierige Jahre. Das Restaurant hatte im vergangenen Februar wiedereröffnet, nachdem es fast ein Jahr lang wegen Ermittlungen zu einem möglicherweise illegalen Erdgasanschluss geschlossen war.

Probleme mit dem Gasanschluss

Das Privatleben der Restaurantbesitzerin Marian Harper und ihres Ehemanns Sandy geriet mit einer schmutzigen Scheidung in die Öffentlichkeit. Harper warf ihrem Gatten vor, eine Affäre mit einer Hostess gehabt und dieser Bargeld sowie Pastrami-Rezepte zugesteckt zu haben. Das Lokal musste nach einem Arbeitskampf auch 2,6 Millionen Dollar (rund 2,5 Millionen Euro) an ausstehenden Löhnen an seine Mitarbeiter zahlen.

Harper besteht darauf, dass die Schließung des Lokals nichts mit irgendetwas davon zu tun habe. Ihre langen Arbeitszeiten in dem Restaurant hätten ihren Tribut gefordert, sagt sie. Sie wolle sich Zeit nehmen, um ihr Leben zu genießen.

Das Carnegie Deli hat nach der Schließung in New York weiter Außenstellen in Las Vegas, Bethlehem (US-Staat Pennsylvania), am Madison Square Garden und beim Tennisturnier U.S. Open in Queens.

(ap)