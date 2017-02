später lesen Designer-Szene in Island zeigt Vielfalt Teilen

Was zeichnet isländisches Design aus? Einen Einblick gibt der DesignMarch vom 23. bis 26. März in Reykjavík. Im gesamten Stadtgebiet verteilt zeigen lokale Designer eigene Entwürfe von Möbeln, Kleidungsstücken und Architektur, teilt Promote Iceland mit. Insgesamt finden an den vier Tagen des Festivals mehr als 100 Events statt. Neben den Ausstellungen sind Seminare, Workshops und Partys geplant.