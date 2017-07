Sie liebt Tangermünde einfach: Stadtführerin Regine Schönberg vor einem historischen Briefkasten in blauer Farbe. weniger

Sie liebt Tangermünde einfach: Stadtführerin Regine Schönberg vor einem historischen Briefkasten in blauer Farbe.

Störche bekommen Besucher in Tangermünde häufig zu sehen - die Vögel nisten auf den Dächern der Stadt.

Das Prämonstratenser-Kloster in Jerichow zählt zu den wichtigsten sakralen Baudenkmälern Nordeuropas.

Sehenswert ist auch der Klostergarten in Jerichow.

Ausflugsschiffe auf dem Tanger bei Tangermünde - in der Stadt erreicht der kleine Fluss die Elbe.

Die Statue der Grete Minde am Rathaus in Tangermünde erinnert an eine Frau, die 1619 zu Unrecht auf einem Scheiterhaufen verbrannt wurde - das Denkmal ist eine Art Wiedergutmachung.