Das Zwillbrocker Venn liegt an der Grenze zu den Niederlanden. Reisende finden in der stillen Landschaft, in der sich Bäume und weite Heideflächen abwechseln, Ruhe und Erholung.

Das Zwillbrocker Venn liegt an der Grenze zu den Niederlanden. Reisende finden in der stillen Landschaft, in der sich Bäume und weite Heideflächen abwechseln, Ruhe und Erholung. weniger