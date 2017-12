Sternenhimmel über Mecklenburg-Vorpommern: Das Bundesland ist vielerorts lichtarm und lockt deshalb Astrotouristen an. weniger

Sternenhimmel über Mecklenburg-Vorpommern: Das Bundesland ist vielerorts lichtarm und lockt deshalb Astrotouristen an.

Martin Labuda (links) ist Sternenexperte aus Mecklenburg-Vorpommern - hier ist er im Sternenpark Ostkarpaten in der Ukraine mit dem Leiter des Sternenparks Poloniny Dr. Kudzej zu sehen.

Am Himmel funkeln die Sterne: Nur dort, wo es wenig künstliches Licht gibt, lassen sich die Sterne klar und deutlich beobachten.

Studenten des Studienganges Architektur und Lichtdesign an der Hochschule Wismar entwickeln im Rahmen des Projekts "Dark Sky" kluge Lösungen für die Straßenbeleuchtung in Neu Poserin bei Nacht - so soll die Lichtverschmutzung begrenzt werden.