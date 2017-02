Schweden: Ein tierischer Familienurlaub

Pippi Langstrumpf, Bullerbü und Ikea - das sind die Dinge, die viele zuerst mit Schweden in Verbindung bringen. Doch das Land hat mehr zu bieten: Allein in der südlichen Region Skåne warten viele Abenteuer - vor allem auch auf junge Urlauber. Von Falk Zielke

Schwedens südlichste Region Skåne hat alles auf Lager, was Schweden-Urlauber nicht missen wollen - rote Holzhäuser, weite Ebenen, sanft hügelige Felder. Doch wer schon einmal mit Kindern unterwegs war, weiß: Ohne Abwechslung wird es dem Nachwuchs schnell langweilig. Ausflug-Tipps für Eltern und Kinder:

Draisine fahren Die Warnung ist eindeutig: "Passen Sie auf, bevor Sie an die Straße kommen", sagt Stephan Ewald. "Sie müssen rechtzeitig bremsen, damit die Draisine auch zum Stehen kommt." Der 58-Jährige hat einen Teil der alten Bahnstrecke von Tomelilla nach Malmö wieder aus dem Dornröschenschlaf erweckt. 1985 begann er damit, die überwachsenen Schienen freizulegen. Inzwischen kann jeder auf den knallroten Schienenfahrrädern fahren. Start und Ziel der Touren ist der Bahnübergang, Straße 11 bei Österlens Folkhögsokla in Tomellila. Die Tour ist hin und zurück etwa 19 Kilometer lang. Weitere Informationen unter: www.dressin.de und Tel. 0046 41710252.

Rapsöl selbst pressen Wer durch Skåne fährt, kommt im Frühjahr an leuchtend gelben Feldern vorbei. Denn in der Region wird Raps angebaut. Verarbeitet wird er in der Regel vor Ort, zum Beispiel auf Gunnarshögs Gård. "Insgesamt 4500 Tonnen Raps werden allein in diesem Betrieb in etwa jährlich verarbeitet", erzählt Isabell Nilsson, die Besucher durch die Produktionshallen führt. Kinder müssen sich dabei nicht nur mit langweiligen Vorträgen begnügen: Sie können unterwegs Fühlproben von verschiedenen Getreidearten machen und am Ende eine Flasche Öl selbst pressen. Weitere Informationen unter: www.gunnarshog.se und Tel. 0046 414320 03

Alpakas ausführen Wer an Tiere in Schweden denkt, dem fallen zuerst Elche ein. Allerdings sind das bei weitem nicht die einzigen Arten, die im hohen Norden leben. In Hultet zum Beispiel stehen direkt neben einem Elchgehege auf einer großen Wiese flauschige Alpakas. Die insgesamt rund 90 Tiere mit der wunderbar weichen Wolle gehören zu dem Hof von Toni Gort und Jaqueline Käslin. Die Schweizer bieten Trekking-Touren mit den Alpakas an. "Die Leinen müssen gut geführt werden", erklärt Jaqueline. "Sonst bleiben die Tiere gerne stehen." In der Tat können Alpakas kräftig gegenhalten, wenn sie nicht gehen wollen. "Kinder dürfen deshalb auch nur gemeinsam mit einem Erwachsenen ein Tier führen." Weitere Informationen unter: www.alpakahof.com und Tel. 0046 451550 80

Wilde Tiere beobachten Noch mehr wilde Tiere finden sich in Skånes Djurpark. Insgesamt 85 vor allem heimische Tierarten bewegen sich auf dem weitläufigen Gelände. "Wir wollen den Besuchern nicht nur Wissen vermitteln", erklärt Glenn André vom Djurpark. "Wir wollen, dass eine emotionale Verbindung zu den Tieren entsteht." Damit das gelingt, sind die Gehege so natürlich wie möglich angelegt. Füchse zum Beispiel können fast unbehelligt durch den Wald streifen. Die Besucher stehen in sicherer Entfernung auf einer Brücke. Weitere Informationen unter: Tel. 0046 413553060.

