Eislaufen am Wiener Rathausplatz

Am Wiener Rathausplatz öffnet am 19. Januar eine 8000 Quadratmeter große Eislaufbahn. Für Besucher soll sie bis Anfang März täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet sein. Schon ab jetzt können Besucher am Christkindlmarkt in Wien auf einer rund 3000 Quadratmeter großen Fläche Eislaufen. Schlittschuhe werden vor Ort verliehen, Schließfächer stehen bereit. Reguläre Tickets kosten laut Wien Tourismus 5,50 Euro pro Kind und 7,50 Euro für Erwachsene.