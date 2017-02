Bei "Poppie's Fish &Chips" kommt der Klassiker der englischen Küche in einer Verpackung, die noch an Zeiten erinnert, in denen das Essen in Zeitungspapier verpackt war.

Bei "Poppie's Fish &Chips" kommt der Klassiker der englischen Küche in einer Verpackung, die noch an Zeiten erinnert, in denen das Essen in Zeitungspapier verpackt war. weniger