Der Leuchtturm steht am Cabo de São Vicente, dem Namensgeber des Wegenetzes.

In den Dünen von Almograve ist im tiefen Sand Kondition gefragt.

Vor Jahren entdeckte António Ferreira den Ort Pedralva, in dem nur noch neun Einwohner lebten - heute ist es ein Gästedorf.

Furchtloser Fischer: An der Küste führt der Fischerpfad Trilho dos Pescadores direkt an den Klippen entlang.

Auf dem Fischerpfad weht stets der salzige Wind vom Atlantik her.

Rudolfo Müller ist Schweizer. Ihn verschlug es in den 1980er Jahren in diese Ecke am südwestlichsten Rand von Europa.