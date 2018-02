Graffiti in einem verlassenen Gebäude in Athen: Wo sich die Stadt zurückzieht, entsteht oft StreetArt. weniger

Graffiti in einem verlassenen Gebäude in Athen: Wo sich die Stadt zurückzieht, entsteht oft StreetArt.

Graffiti in Kerameikos:"All you need is joke" (Alles was du brauchst, ist ein Witz).