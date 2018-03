Eine riesige Eisfläche mitten in der Stadt. Am 3. März 2018 sind die Grachten in Amsterdam mit Eis bedeckt. Spaziergänger und Schlittschuhläufer sind auf der Prinsengracht unterwegs.

