Schneehöhen in Europa: Gute Pistenbedingungen in vielen Alpen-Skigebieten

2017-02-03T07:00+0100 2017-02-03T07:00+0100

Die Schneeverhältnisse in den deutschen Alpen bleiben stabil, die Pisten sind oft sehr gut in Schuss. Das meldet der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS). Auch in den Mittelgebirgen kommen Wintersportler auf ihre Kosten.