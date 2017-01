Die gefährliche Arbeit früherer Tage ist vorbei. Heute verfügen die Perlenzüchter und Taucher in Broome über modernste Technik. weniger

Aus den Perlen werden in Broome kostbare Schmuckstücke hergestellt - zum Beispiel Halsketten.

Hier am Streeter's Jetty in Broome nahmen die Taucher früher Abschied von ihren Familien und landeten die gesammelten Muscheln an.