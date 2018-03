Auch 2018 kann sich München als Stadt mit der höchsten Lebensqualität in Deutschland behaupten. Zu diesem Ergebnis kommt die Beratungsgesellschaft Mercer. Zur Beurteilung der Lebensqualität wurden 39 Kriterien analysiert.Welche Städte weltweit vorne liegen, sehen Sie im Ranking. Auch Düsseldorf (Bild) schafft es auf einen guten Platz. In einigen Fällen teilen sich zwei Städte einen Rang. weniger

Platz 3: München, Deutschland München begeistert durch seine Gegensätze: Mit den vielen Universitäten gilt sie als Studentenstadt und ist zugleich bei der High Society beliebt. Dank der Isar und dem Englischen Garten bietet die Stadt viele Orte an denen man im Grünen in der Freizeit entspannen kann. Einwohnerzahl: 1,5 Millionen

Nach Neuseeland auszuwandern, ist für viele ein Traum. Kein Wunder also, dass es Auckland in die Top 3 der lebenswertesten Städte geschafft hat. Die Stadt bietet mehrere Parks und wunderschöne Strände. Jedoch gibt es nicht genug Fähren und kleine Restaurants. Einwohnerzahl: 1,4 Millionen

Der Gewinner unter den nordamerikanischen Städten ist Vancouver. Die kanadische Stadt hat sich vor allem durch ihre Modernität, das kulturelle Angebot und die vielen Möglichkeiten sich in der Natur (sowohl am Wasser, als auch in den Bergen) aufzuhalten ausgezeichnet. Einwohnerzahl: 630.000

Platz 8: Genf, Schweiz

Die Stadt direkt an ihrem See gelegen ist das Zuhause von vielen wichtigen Weltfirmen. Auch die Weltgesundheitsorganisation hat ihren Sitz in Genf. Allerdings ist das Leben in der Stadt nicht gerade billig.

Einwohnerzahl: 200.000