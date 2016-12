Infinity Pools gibt es auch in Deutschland - etwa im Hotel "Bergkristall" in Oberstaufen. weniger

Infinity Pools gibt es auch in Deutschland - etwa im Hotel "Bergkristall" in Oberstaufen.

Das Schloss Elmau in Bayern mit seinem Hotel hat ebenfalls einen Infinity Pool mit Blick auf die Berge.

Ausblick auf die Berge: Der Pool des "Alpina Family Spa- und Sporthotels" in St. Johann im Pongau in Österreich ist ganzjährig geöffnet.

Der Pool des Hotel "Hubertus" in Südtirol schwebt in der Luft und hat einen gläsernen Boden.

Wellness im Wald:Infinity Pool im "Mawell Resort" in Langenburg.

Der Infinity Pool des "Marina Bay Sands" in Singapur ist ein vielgeteiltes Fotomotiv in den sozialen Netzwerken. Viele Gäste kommen nur eine Nacht wegen des Pools in das Hotel.