Auf Kosten und Transfer achten

Vor allem zwei Dinge sind auf Privatinseln zu beachten. Zum einen die Kosten - vor allem für Speisen und Getränke. Bei einigen Reedereien ist die Verpflegung an Land inklusive, sprich es gibt kostenlose Speisen und Getränke, sofern man denn an Bord entsprechende Getränkepakete gebucht hat. Auf anderen Inseln - wie zum Beispiel Harvest Caye von Norwegian Cruise Line - gelten die Getränkepakete an Land nicht. Auch Speisen müssen dort extra bezahlt werden. In solch einem Fall kann eine andere Frage wichtig sein: Liegt das Schiff an einem Pier oder muss man mit Tenderbooten an Land und wieder zurück an Bord fahren? Im ersten Fall kann man auch für ein Getränk oder für das Mittagessen schnell mal zurück an Bord und später wieder auf die Insel. Im zweiten Fall dauert der Transfer oft etwas länger, beim Aus- und Einschiffen kann es Wartezeiten geben.