Auf einer klassischen Rundreise erleben Besucher natürlich die Highlights der "Perle Asiens". Dazu gehören neben Yangon und Mandalay die historische Königsstadt Bagan mit ihren unzähligen Pagoden und ein Besuch des Inle-Sees, einer der größten Süßwasser-Seen in Südostasien, der bekannt für seine Einbein-Ruderer und die schwimmenden Dörfer ist.

Rund um den Inle See herrscht eine ganz eigene entspannte Atmosphäre. Die akrobatischen Fischer vom Inle See, die mit einem Bein rudern und ihre Netze balancieren, kann man aus nächster Nähe betrachten.

Im Rhythmus des Wassers schippert man am Inle See durch ganze Dörfer, die im Wasser auf Pfählen errichtet sind.

Am Inle See werden auch die bekannten Cheroot-Zigarren aus Blättern gedreht. Die gibt es nicht nur pur, sondern auch mit Anis, Rum oder Ananas-Geschmack

Die Phaung Daw Oo Pagode am Inle-See ist vom Wasser aus zu erreichen.

Da vorwiegend buddhistische Myanmar ist das Land der Pagoden, aber natürlich auch der Buddhas, die es in allen Größen und Lagen gibt - zum Beispiel als 72 Meter liegende Kollossal-Statue in Yangon.

Beeindruckend ist auch der Besuch in den Höhlen von Pindaya. Rund 8.000 Buddha-Statuen in verschiedenen Größen und Materialien sitzen, stehen und liegen hier in den Felswänden.