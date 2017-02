Lunch-Zeit bei Baines' Baobabs - die mächtigen Affenbrotbäume in den Nxai-Pans sind ein beliebtes Fotomotiv. weniger

Lunch-Zeit bei Baines' Baobabs - die mächtigen Affenbrotbäume in den Nxai-Pans sind ein beliebtes Fotomotiv.

In der zentralen Kalahari bieten einige San sogenannte "Bushmen Walks" an. Die Frauen und Männer kleiden sich dafür in Felle - und bedienen damit auch folkloristische Klischees.