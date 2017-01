Die beiden Tierführer Syam (l) und Kaku Maghi (r) treiben ihre Maultiere und Ponys durch den Fluss Zuling Chu. Überquerungen von Flüssen können in Ladakh gefährlich sein. weniger

Die beiden Tierführer Syam (l) und Kaku Maghi (r) treiben ihre Maultiere und Ponys durch den Fluss Zuling Chu. Überquerungen von Flüssen können in Ladakh gefährlich sein.

Eine Bäuerin in Ladakh treibt mit Tierfutter beladene Esel durch ein Dorf auf etwa 4000 Metern Höhe. Zwischen den Lehmhäusern sind Gebetsfahnen gespannt.

Hinein in die nächste Schlucht: Nach wenigen Tagen zählt niemand in der Gruppe mehr die zurückgelegten Höhenmeter.

Ein Chopa, eine Mischung aus Yak und Rind, grast in einem Tal. Die Tiere können in großen Höhen leben, ihre Milch wird von den Bergbewohnern getrunken und zu Joghurt und Butter verarbeitet.

Drei Touristen und ein Reiseführer ziehen auf den Stufen der Shanti-Stupa in Leh ihre Schuhe wieder an. Das Gebäude ähnelt dem Potala-Palast in Lhasa.