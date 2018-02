Am Tempel Wat Chai Mongkon in Pattaya sind keine Selfies vor dem Bild des verstorbenen Königs Bhumibol erlaubt - Majestätsbeleidigung wird in Thailand mit harten Strafen geahndet.

