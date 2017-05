später lesen Fly Egypt fliegt ab Airport Weeze 2017-05-04T13:22+0200 2017-05-06T09:22+0200

Fly Egypt startet im Sommer vom Airport Weeze nach Hurghada am Roten Meer. Die ägyptische Charter-Fluggesellschaft fliegt zunächst in der Ferienzeit ab dem 16. Juli jeweils sonntags um 20.30 Uhr sowie im Herbst (22. und 29. Oktober). Der Veranstalter FTI plant außerdem in der kommenden Wintersaison Pauschalarrangements von Weeze aus in das sonnensichere Urlaubsziel anzubieten.