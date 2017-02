Reisen: Individualurlaub oder Pauschalreise?

Rechtlich gibt es große Unterschiede. Die Reisepakete der Veranstalter bieten Sicherheit und Komfort. Wer selber bucht, ist flexibel. Ein Vergleich. Von Philipp Laage

Sicherheit

In diesem Punkt ist der Pauschalurlauber klar im Vorteil. Die Regeln des Pauschalreiserechts schützen ihn bei unliebsamen Ereignissen:. - Insolvenz des Veranstalters: In diesemFall ist der Pauschaltourist durch einen Reisesicherungsschein geschützt, erklärt Dunja Richter, Juristin bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Anders der Individualtourist: Er sieht sein Geld wahrscheinlich nicht wieder.

- Flugausfall: Bei der Pauschalreise kümmert sich darum auch der Veranstalter, für den Individualtourist ist die Fluggesellschaft Ansprechpartner, erklärt Richter. Bei renommierten Airlines wird auch ein individuell reisender Fluggast bei den üblichen Ausfällen und Verspätungen versorgt. Anders sieht es in Krisensituationen aus. Dann kümmert sich der Veranstalter um den schnellstmöglichen Rücktransport, während Individualreisende oft tagelang festsitzen und noch einmal viel Geld für Heimflug und Hotel ausgeben müssen.

- Mängel im Hotel: Bei Mängeln können sich Pauschalurlauber an den Reiseleiter wenden und sie anzeigen. Lässt sich das Problem nicht beheben und wird der Anspruch schriftlich und fristgerecht geltend gemacht, muss der Veranstalter einen Teil des Reisepreises zurückzahlen, erläutert Richter. Wer individuell gebucht hat, muss sich dagegen mit dem lokalen Hotelier auseinandersetzen. "Bei einem Rechtsstreit hat er schlechte Karten", weiß Richter. Denn es gilt im Zweifelsfall spanisches oder türkisches Recht.

Flexibilität

Auch wenn Veranstalter mittlerweile sehr individuelle Reisen basteln können - mehr Flexibilität hat der Individualreisende. Das betrifft die Planung der Reise und vor allem das Unterwegssein. Tom Breckwoldt, Deutschland-Manager bei Tripadvisor, sagt: "Es geht ganz fundamental um die Freiheit, selbst wählen zu können." Tripadvisor ist nach eigenen Angaben die weltgrößte Reiseplattform. Der Nutzer kann sich anhand von gut 320 Millionen Bewertungen über mehr als 6,8 Millionen Unterkünfte, Restaurants und Sehenswürdigkeiten informieren. Buchen lässt sich über die Seite mittlerweile auch. In Deutschland haben sich Flug- und Hotelportale zum direkten Buchen längst etabliert: zum Beispiel Holidaycheck, Booking, Fluege.de, Opodo, Expedia oder Swoodoo. Viele Individualreisende buchen nur den Flug und das erste Hotel - und alles weitere spontan vor Ort. "Gerade mobil-affine Reisende nutzen das Smartphone oder Tablet für kurzfristige Buchungen oder Reservierungen vor Ort", bestätigt Breckwoldt.

Preis

Welche Reiseform ist günstiger? Das hängt etwas von der Reiseform ab. Die Pauschalreise aus Flug und Strandhotel ist ein vergleichsweise einfaches Produkt. Familien mit Kindern kommen hier mit Veranstaltern oft günstiger weg, weil diese häufig Kinderfestpreise und andere Rabatte anbieten. Kinderlose Reisende sparen dagegen häufig, wenn sie individuell buchen. Besonders bei Fernreisen können Individualreisende deutlich sparen, wenn sie sich die Reise selbst zusammenstellen, fand die Zeitschrift "Reise & Preise" heraus. Gerade auf Rundreisen lässt sich als Individualtourist weniger Geld ausgeben. Wer Länder wie Thailand oder Marokko beim Veranstalter bucht, ist meist bei einem relativ teuren Paket samt eigenem Bus und Reiseleiter. Dabei lassen sich diese Länder auch recht unkompliziert auf eigene Faust bereisen.

Fazit

Wem Sicherheit und Bequemlichkeit wichtig sind, wählt am besten eine Pauschalreise. "Damit ist man auf der sicheren Seite", urteilt der Reiserechtler Prof. Ernst Führich aus Kempten. Dafür ist die Pauschalreise teils teurer. Denn der Service sei nicht umsonst, sagt Führich. Wer flexibel und ohne fertiges Programm reisen will, ist individuell besser dran. Und er kann in vielen Regionen der Welt Geld sparen.

Quelle: RP