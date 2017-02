später lesen Kozica Reisen hat schönstes Reisebüro Teilen

2017-02-02T13:47+0100 2017-02-04T08:09+0100

Das schönste Reisebüro befindet sich in Essen-Katernberg. Kozica Reisen hat den "Globus Award 2016" für die beste Reisebüro-Gestaltung gewonnen. Verliehen wird er von der renommierten Fachzeitung "touristik aktuell". Die Jury begründet ihre Entscheidung mit der besonderen Wohlfühlatmosphäre in dem Reisebüro "trotz Reduktion auf das Wesentliche". "Uns war es wichtig, dass wir unseren Kunden eine entspannte Umgebung präsentieren können, wo sie sich in Ruhe orientieren und vielleicht sogar ein bisschen auf den Urlaub einstimmen können", sagt Kozica-Geschäftsführer Uwe Wenglikowski.