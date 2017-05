später lesen "Lutherweg 1521" eröffnet Mitte Mai 2017-05-04T13:22+0200 2017-05-06T10:37+0200

Auf den Spuren von Martin Luther können Pilger und Wanderer in Kürze von Worms nach Eisenach reisen. Am 14. Mai wird der "Lutherweg 1521" im hessischen Romrod bei Alsfeld eröffnet. Als bundesweit einziger Pilgerpfad folgt der 400 Kilometer lange Lutherweg weitgehend der historischen Route, wie die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau mitteilte. Vor knapp 500 Jahren reiste der Reformator zum Kaiser in Worms und floh anschließend auf die Wartburg im thüringischen Eisenach. Der Pilgerweg gilt als wichtiges Projekt zum 500. Jahrestag der Reformation 2017 in Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen.