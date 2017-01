Khuvsgul See: Mehlsuppe am mongolischen Meer

Der Khuvsgul See im Norden der Mongolei lockt jedes Jahr zahlreiche Nomaden mit ihren Herden an seine stillen Ufer - eine einmalige Möglichkeit, das Leben der Hirten aus der Nähe zu betrachten, Besuche bei Tsaaten und Schamanen inklusive. Von Martina Katz

Batbyamba und Narantuya sind ein modernes Nomadenpaar. Der 34-jährige Mongole und seine Frau frühstücken in Jeans und T-Shirt auf dem Teppich, der den Holzboden ihrer 25 Quadratmeter großen Jurte bedeckt. Bunte Schüsseln, gefüllt mit Rahm und Gebäck, stehen dort. In der Mitte knistert ein Ofen. Eine Kommode und zwei Betten, eines für die Eltern, eines für die Kinder, lehnen an den Rundwänden aus dickem Filz, daneben zwei Hocker für Besucher. "Im Winter wohnen wir in einem Holzhaus im Dorf Khatgal am Südzipfel des Khuvsgul-Sees, aber im Sommer schlagen wir unsere Jurte direkt am Wasser auf. So sind wir unseren Tieren näher", erzählt die dreifache Mutter Narantuya.

Die Nomadenfamilie lebt eng mit der Natur. Morgens um sieben treibt Vater Batbyamba seine Pferde in die Steppe zum Grasen und sammelt Yakfladen für den Ofen. Gegen die Kälte hilft ein Deel, der traditionelle mongolische Mantel. "Ich trage ihn so gut wie immer, auch dann, wenn ich Touristen bei einem Ausritt begleite. Meine Frau macht derweil Aruul, den typischen Hartkäse. Die Kinder helfen dabei", erklärt Batbyamba, zieht seine Gutul, die handbestickten Lederstiefel über, schlüpft in den Deel, und steigt über die Jurtenschwelle hinaus ins Freie.

Der Khuvsgul-Nationalpark im Norden der Mongolei, kurz vor der russischen Grenze zu Sibirien, ist seit jeher ein beliebter Lagerplatz von Nomaden. Sein 3000 Quadratkilometer großer See ist fünf mal so groß wie der Bodensee und das größte Trinkwasser-Reservoir des Landes. Den Einheimischen gilt er deshalb als heilig. Wie ein Meer liegt das tiefe Blau zwischen Lärchenwäldern und den hügeligen Ausläufern des Sajan-Gebirges. Landzungen aus weißen Steinen ragen in das Gewässer, das wegen seiner Tiefe auch kleiner Baikalsee heißt. Auf den Uferwiesen grasen Pferde neben Heilkräutern und Wildblumen, im Wasser tummeln sich Barsche und Forellen.

FOTO: Martina Katz

FOTO: Martina Katz

Die Mongolei, so groß wie Deutschland, Frankreich und Spanien zusammen, ist berühmt für ihre Nomaden und eine endlose Weite. Kein Wunder, bietet sie ihren nur drei Millionen Einwohnern in den 21 Aimags, den Provinzen, so viel Platz wie kein anderes Land auf der Welt. Doch Boden und das extreme Klima sind oftmals alles andere als freundlich.

Die mehr als 1000 Flüsse frieren in der kalten Jahreszeit zu, monatelang ist die Eisschicht auf dem Khuvsgul-See so dick, dass sie sogar Lastwagen trägt. Zwar speisen Dutzende Bäche das Binnengewässer in der Mongolischen Schweiz, doch nur ein Abfluss führt über Umwege in den sibirischen Baikalsee, vorbei an weiten Grasflächen und samtenen Hügeln.

Das wissen auch die Tsaaten zu schätzen. Die letzten Rentiermenschen der Mongolei siedeln normalerweise 200 Kilometer weiter westlich in unwirtlichen Bergwäldern. In den Sommermonaten jedoch kommen einige der Familien mit Sack und Pack an den Khuvsgul-See. "Wir besitzen 30 Rens, aber nur die jungen und kräftigen nehmen wir mit hierher. Die anderen würden die Wärme nicht überstehen", erklärt Familienoberhaupt Sulegmaa. Stolz zeigt der 50-Jährige seine Tiere und die beiden großen Spitzzelte in der Waldlichtung. Dafür gibt es ein paar Tugrik von den Touristen. Die Tsaaten haben sich im Lauf der Jahre die Rens zur Lebensgrundlage gemacht: Aus dem Fell stellen sie Decken her, aus dem Geweih Medizin, die fette Milch hilft ihnen durch das raue Klima. Auch als Schamanentier, das in die Welt ihrer Ahnen führt, hat das Ren Bedeutung.

"Unsere Schamanen halten regelmäßig Rituale in den Waldlichtungen ab, und die Einheimischen kommen in Scharen", weiß Narantuya. Schon oft hat sie Urlauber zu einer Sitzung gebracht. Zuschauen ist möglich, wenn die Schamanen, das Gesicht hinter einer Zeremonialmaske aus bunten Stofffetzen verborgen, auf ihre Trommeln einschlagen, vor sich hin murmeln und schließlich Oberkörper und Kopf derart im Kreis schleudern, dass sie in Trance fallen. "Für meine Landsleute ist das die Religion. Batbyamba und ich halten uns lieber an weltliche Dinge, zum Beispiel an das Naadam-Fest", sagt Narantuya und nickt.

Naadam feiern die Mongolen jedes Jahr im Juli. Mit Pferderennen, Bogenschießen und Ringen wird Dschingis Khans gedacht und der Entstehung der Mongolei. Auf den Wiesen am Khuvsgul-See gibt es kleinere Feste auch zwischendurch. Dann versammeln sich sämtliche Bewohner der Region, tragen ihre schönsten Trachten. Es wird geredet und gelacht. Die eigentlichen Stars aber sind die Jungen und Mädchen, die schreiend und peitschend von den Lärchenwäldern bis zum Ufer um die Wette galoppieren, auf Pferden, deren kurz geschnittene Mähnen zu Berge stehen wie die von Wildpferden.

Am Abend sitzt jeder wieder in seiner Jurte, bei dampfender Mehlsuppe mit selbst gemachten Nudeln. Batbyamba wird noch die Yaks an einen anderen Grasplatz treiben und mit dem Motorrad Wasser aus dem Wüstenbrunnen holen. Die Kinder werden die Pferde anbinden, Narantuya die Kiste mit den Aruul-Stücken zum Trocknen auf das Jurtendach stellen. Nur die Pferdekopfgeige wartet noch auf ihren Einsatz - ein letzter Höhepunkt an einem ganz normalen Tag einer modernen Nomadenfamilie.

Die Redaktion wurde von Tischler Reisen und Miat Mongolian Airlines eingeladen.

Quelle: RP