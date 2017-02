später lesen Neue Buslinie für Touristen in Danzig Teilen



In Danzig (Gdansk) nimmt Ende Mai eine neue Buslinie ausschließlich für touristische Stadtrundfahrten den Betrieb auf. In der rund 75-minütigen Tour werden die Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt an der Ostsee abgefahren, teilt das Polnische Fremdenverkehrsamt mit. Start ist am Kohlenmarkt, dann geht es durch Rechts-, Alt- und Niederstadt. Beim Einstieg erhalten Urlauber einen Audioführer, der auch auf Deutsch erhältlich ist. Bis Oktober sind die offenen Busse täglich zwischen 9 und 19 Uhr unterwegs.