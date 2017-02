später lesen Neue Kabinentypen auf den Aida-Schiffen 2017-02-23T10:02+0100 2017-02-25T09:33+0100

Mit neuen Kabinentypen stattet Aida Cruises seine beiden nächsten neuen Kreuzfahrtschiffe aus, die 2018 und 2021 an den Start gehen sollen. Unter anderem wird es Penthouse-Suiten und Einzelkabinen geben, teilt die Reederei mit. Beide Schiffe werden je rund 2500 Kabinen an Bord haben. Das bisher größte und neueste Schiff der Flotte, die "Aida Prima", kommt auf 1643 Kabinen. 15 Restaurants soll es an Bord geben sowie 23 Bars. Als weltweit erste Schiffe können die beiden zu 100 Prozent mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben werden.