Neuer Ferienpark eröffnet im Allgäu

Der neue Ferienpark von Center Parcs im Allgäu soll am 1. Oktober 2018 eröffnen. Der sechste und dann größte Park in Deutschland befindet sich nahe Leutkirch an der Grenze von Bayern und Baden-Württemberg und verfügt über 1000 Ferienhäuser. Die erste Center-Parcs-Anlage in Süddeutschland soll vor allem Familien und Aktivurlauber anlocken.