In Kopenhagen soll im Mai am Hafen ein neues Kulturzentrum eröffnen. Das sogenannte Blox-Haus wird dann sowohl das Danish Architecture Centre als auch das Danish Design Centre samt Ausstellungen und Café beherbergen. Das kündigte Visit Denmark an. Das Zentrum liegt unweit der Dänischen Königlichen Bibliothek.